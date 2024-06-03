Отчим истязал трехлетнюю девочку. Подозреваемому продлили меру пресечения

Задержанному по подозрению в истязании трехлетней девочки продлили меру пресечения. Такое решение вынес Иссык-Атинский районный суд Чуйской области.

Напомним, в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержали отчима М.Р., 1996 года рождения. Позже его водворили в СИЗО.

В Верховном суде 24.kg сообщили, что в СИЗО-1 подозреваемый будет находиться до 3 июля.

Ранее родственники трехлетней Наргизы рассказали редакции, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков.

Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.