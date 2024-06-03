19:32
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Отчим истязал трехлетнюю девочку. Подозреваемому продлили меру пресечения

Задержанному по подозрению в истязании трехлетней девочки продлили меру пресечения. Такое решение вынес Иссык-Атинский районный суд Чуйской области.

Напомним, в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержали отчима М.Р., 1996 года рождения. Позже его водворили в СИЗО.

Читайте по теме
Ожоги, сломанная нога, укусы: родственники избитой отчимом девочки о случившемся

В Верховном суде 24.kg сообщили, что в СИЗО-1 подозреваемый будет находиться до 3 июля.

Ранее родственники трехлетней Наргизы рассказали редакции, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков.

Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295695/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
В Аламединском районе мужчина из ревности избивал бывшую супругу и пасынка
В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия
Закон, ужесточающий наказание за изнасилование детей, подписал президент
Отец избитой трехлетней девочки намерен лишить ее мать родительских прав
Воспитывал детей. Мужчину, избивающего маленькую дочь, засняла видеокамера
Отчим истязал трехлетнюю девочку. Пострадавшую переведут на домашнее лечение
Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотреть материалы дела
Используют детей как декорации. Жанар Акаев призвал изменить отношение к ним
Избиение ребенка в Сокулуке. После приговора судей стали оскорблять в соцсетях
Отчим избитой трехлетней девочки уже ломал ей ногу несколько месяцев назад
Популярные новости
ГКНБ конфисковал в&nbsp;пользу государства Lexus RX&nbsp;300 и&nbsp;два Hyundai Porter ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Кыргызстанец хотел принять участие в&nbsp;теракте в&nbsp;Европе. ГКНБ его задержал Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
Бизнес
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
3 июня, понедельник
19:31
В Аламединском районе в пожаре погиб 21-летний парень В Аламединском районе в пожаре погиб 21-летний парень
19:19
Оценить перспективы устойчивого развития. Зачем мэр над Бишкеком летал
19:02
В Кыргызстане планируют открыть школьную театральную лигу
18:32
Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Минск. Как его встречали
18:30
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет