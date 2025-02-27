Что сказал Садыр Жапаров о заключенных журналистах и оправданных «кемпирабадцах»

На встрече с делегацией депутатов подкомитета Европейского парламента по правам человека президент Садыр Жапаров коротко прокомментировал дело журналистов Temirov Live и оправданных районным судом «кемпирабадцах». Видео со встречи опубликовал телеканал НТРК.

«Два журналиста в заключении, к двоим применили пробацию, семь оправдали. Суды оправдали, мы согласились с их решением. Когда мы решали вопросы границ с Узбекистаном, вышли так называемые «кемпирабадцы». Говорили, что земли все отдали соседям, решение властей было неправильным. Но на самом деле 99 процентов населения видели, что вопрос решился в нашу пользу. Учитывались интересы двух стран. Но только 26 человек митинговали, призывали людей к восстанию, за то и были арестованы. Но суд оправдал их. Мы не стали возражать», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что в стране есть демократия, свобода слова, и, несмотря на то что некоторые независимые СМИ сообщают ложную информацию о нем, он не подает на их в суд и не требует с них миллионы.

Напомним, 25 февраля Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов журналистов Temirov Live Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова и оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому журналистов приговорили к шести и пяти годам тюрьмы соответственно.

Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе 2024 года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.