11:18
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое

Вблизи зоны отдыха «Теплые ключи» под Бишкеком 15 февраля около 16.30 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль съехал с дороги и упал в обрыв, после чего оказался внизу у реки. В результате погибли, по предварительным данным, три человека.

Свидетели рассказали, что водитель предположительно потерял управление на крутом участке трассы, что и стало причиной падения машины с обрыва. На месте происшествия были замечены спасатели и медицинские работники, эвакуировавшие двух пострадавших из авто.

из интернета
Фото из интернета

Как сообщили находившиеся на месте люди, бригада скорой медицинской помощи прибыла лишь спустя три часа после аварии. Сотрудники МЧС, по их словам, добрались примерно через два часа — при этом, как утверждают свидетели, спасатели ехали со стороны Кордая.

По данным ГУОБДД Чуйской области, 15 февраля примерно в 15.30 в ОВД Аламединского района поступила информация о ДТП на автодороге Бишкек — «Теплые ключи». Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным сведениям, на 15-м километре трассы водитель автомашины Hyundai Sonata С.Б., 2000 года рождения, двигаясь с юга на север, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сорвался с обрыва в реку Аламедин.

В результате ДТП водитель и его пассажиры — две девушки азиатской внешности (личности устанавливаются) примерно 20-25 лет — скончались на месте от полученных телесных повреждений.

Кроме того, пассажир Ж.А., 2000 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Чуйской областной больницы.

Назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы. Проводится всесторонняя и объективная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362112/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
В Кыргызстане в 2025 году в ДТП погиб 121 ребенок — ГУОБДД
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП
Садыр Жапаров о личной трагедии: в ДТП погибли сын, брат и невестка
Президент КР резко раскритиковал популизм: Прежде чем кричать, семь раз измерьте
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
В&nbsp;Бишкеке &laquo;обчистили&raquo; дом на&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов: задержан рецидивист В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
11:15
АСА ММА сформировала топ-5 лучших бойцов из Кыргызстана АСА ММА сформировала топ-5 лучших бойцов из Кыргызстана...
11:13
В Ак-Сайском айыл окмоту прошел субботник — больше всего досталось собакам
11:04
Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
10:46
Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет осенью