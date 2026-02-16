Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое

Вблизи зоны отдыха «Теплые ключи» под Бишкеком 15 февраля около 16.30 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль съехал с дороги и упал в обрыв, после чего оказался внизу у реки. В результате погибли, по предварительным данным, три человека.

Свидетели рассказали, что водитель предположительно потерял управление на крутом участке трассы, что и стало причиной падения машины с обрыва. На месте происшествия были замечены спасатели и медицинские работники, эвакуировавшие двух пострадавших из авто.

Фото из интернета

Как сообщили находившиеся на месте люди, бригада скорой медицинской помощи прибыла лишь спустя три часа после аварии. Сотрудники МЧС, по их словам, добрались примерно через два часа — при этом, как утверждают свидетели, спасатели ехали со стороны Кордая.

По данным ГУОБДД Чуйской области, 15 февраля примерно в 15.30 в ОВД Аламединского района поступила информация о ДТП на автодороге Бишкек — «Теплые ключи». Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным сведениям, на 15-м километре трассы водитель автомашины Hyundai Sonata С.Б., 2000 года рождения, двигаясь с юга на север, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сорвался с обрыва в реку Аламедин.

В результате ДТП водитель и его пассажиры — две девушки азиатской внешности (личности устанавливаются) примерно 20-25 лет — скончались на месте от полученных телесных повреждений.

Кроме того, пассажир Ж.А., 2000 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Чуйской областной больницы.

Назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы. Проводится всесторонняя и объективная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.