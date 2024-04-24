Смерть младенца в Бишкеке. Задержана акушерка, продавшая ребенка

В Бишкеке задержана бывшая акушер-гинеколог одной из столичных клиник. Об этом сообщили 24.kg в УВД Октябрьского района.

По его данным, ею оказалась 61-летняя А.Б. Женщину подозревают в продаже детей.



Напомним, в бишкекском доме малютки скончался новорожденный. Генеральная прокуратура обвинила персонал Центра реабилитации детей и поддержки семьи в халатности. Также дело по статье «Халатность» УК КР возбудили на ответственных лиц УВД Октябрьского района и сотрудников соцзащиты, которые и изъяли младенца у женщины и передали в дом малютки.



В свою очередь директор Центра реабилитации детей и поддержки семьи рассказала 24.kg, что ребенок четыре месяца находился у посторонней женщины без присмотра медиков и не получал никаких прививок. Кроме того, известно, что женщина купила младенца за $3 тысячи 400.



«Установлено, что подозреваемая и еще несколько человек организовали продажу детей. По факту возбуждено дело по статье «Торговля детьми» УК КР», — отметили в милиции.



Октябрьский районный суд водворил медика в СИЗО-1. Следствие продолжается.