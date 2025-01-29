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Происшествия

Младенец в мусорном контейнере. Состояние малышки стабильно тяжелое — Минздрав

Состояние найденного в мусорном баке младенца стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным пресс-центра ведомства, найденным ребенком оказалась девочка. Медики определили у нее недоношенность и переохлаждение. Сейчас она находится в реанимации городской детской клинической больницы.

Напомним, вчера в Бишкеке школьники нашли младенца, которого оставили в мусорном контейнере.  Инцидент произошел на улице Интергельпо. Ребенок был завернут в пакет и оставлен в мусорном контейнере. Правоохранители устанавливают личность матери младенца. Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318223/
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