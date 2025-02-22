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Общество

В Италии археологи нашли амфору VI века до нашей эры с останками ребенка

На итальянском острове Сицилия археологи обнаружили уникальный артефакт — терракотовую амфору VI века до нашей эры, использованную как погребальный сосуд для младенца. Об этом сообщило издание La Brujula Verde.

Уточняется, что во время раскопок в древнегреческом городе Гела на Сицилии археологи нашли терракотовую амфору первой половины VI века до нашей эры, внутри которой лежали останки младенца.

Эта находка — свидетельство погребальной практики, известной как энхитризм. Энхитризм — это способ захоронения детей в специальных амфорах. Тела обычно укладывали в скорченном положении, а сосуды закапывали в расщелинах скал или засыпали камнями, но так, чтобы они оставались видимыми на поверхности.

Особые погребения устраивались отдельно от погребений взрослых. Внутри таких амфор часто можно найти миниатюрные предметы, например фигурки и игрушки. Ритуал был широко распространен по всему Средиземноморью.

Амфора, найденная в Геле, имеет носик, чтобы выливать жидкость — именно такой тип сосудов использовали для хранения человеческих останков. Еще в начале XX века археолог Паоло Орси упоминал о подобных находках в этом регионе в своих исследованиях.

Археологи также обнаружили несколько других захоронений в технике энхитризма и фрагменты гробницы в стиле капучино. Особенно интересными оказались фрагменты привозной керамики, которые помогли точнее датировать находки. Эти предметы подтверждают, что Гела была важным пунктом в торговых маршрутах Средиземноморья.

После завершения анализа и реставрации артефакты будут выставлены в Региональном археологическом музее Гелы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320769/
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