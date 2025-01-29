Младенец в мусорном контейнере. Депутат вновь просит установить бэби-боксы

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева в очередной раз попросила установить по стране бэби-боксы. И напомнила, что просит об этом уже второй год.

«Вот вчера опять на мусорке нашли ребенка, и он сейчас в коме в больнице. На просьбы закупить бэби-боксы замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов ответил, что один бэби-бокс стоит $6 тысяч. То есть когда по 30 миллиардов сомов воруют, никто деньги не считает, как дело доходит до детей, начали считать», — возмутилась нардеп.

Депутат потребовала, чтобы хотя бы один бэби-бокс установили у Национального центра охраны материнства и детства.