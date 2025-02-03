Девочка, найденная школьниками в мусорном контейнере, скончалась в больнице. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, 28 января в Бишкеке ученики одной из школ нашли младенца, которого оставили в мусорном контейнере. Инцидент произошел на улице Интергельпо. Ребенок был завернут в пакет и оставлен в баке для отходов. Правоохранители устанавливают личность матери младенца. Возбуждено уголовное дело.

Ранее медики оценивали состояние малышки как стабильно тяжелое. Она находилась в реанимации.