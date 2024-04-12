В Бишкеке суд оправдал обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней

Свердловский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

«Приговором суда от 12 апреля 2024 года А.А.А. признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала наличие в действиях А.А.А. инкриминируемого деяния. Все предъявленные обвинением доказательства опровергнуты показаниями обвиняемого, свидетелей и другими исследованными материалами дела.

Представленные заключения судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз опровергнуты заключением молекулярно-генетической экспертизы, проведенной по международному поручению старшего следователя СС УВД Свердловского района столицы.

Напомним, в 2022-м стало известно о пропаже девочки 2007 года рождения. Она пошла в школу и пропала. После заявления отца в милицию девочку нашли в одной из квартир многоэтажного дома в Бишкеке, где, кроме нее, находились двое парней и девушка. Позже девочка рассказала, что ее изнасиловал один из парней. Подозреваемого задержали. Однако во время следствия подозреваемого отпустили из-за заключения экспертизы, которую проводили в Казахстане. На момент написания заявления подсудимому не исполнилось 18 лет.