Washington Post: США более чем за две недели предупредили РФ об угрозе теракта

США более чем за две недели до произошедшего 22 марта нападения на «Крокус Сити Холл» передали России информацию о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники издания утверждают, что Вашингтон передал Москве данные о готовящемся нападении за день до публикации посольством США в России сообщения о возможной угрозе теракта в столице. Предупреждение опубликовали на сайте посольства в ночь на 8 марта. В нем в том числе указывалось, что теракт может произойти во время концерта.

По словам одного из источников газеты, США также предупредили российские власти о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге, готовившегося боевиками ячейки «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».