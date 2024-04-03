Washington Post: США более чем за две недели предупредили РФ об угрозе теракта

США более чем за две недели до произошедшего 22 марта нападения на «Крокус Сити Холл» передали России информацию о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Собеседники издания утверждают, что Вашингтон передал Москве данные о готовящемся нападении за день до публикации посольством США в России сообщения о возможной угрозе теракта в столице. Предупреждение опубликовали на сайте посольства в ночь на 8 марта. В нем в том числе указывалось, что теракт может произойти во время концерта.
По словам одного из источников газеты, США также предупредили российские власти о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге, готовившегося боевиками ячейки «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».
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Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по посетителям центра и подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека, 551 пострадал. По подозрению в причастности к теракту задержаны 10 человек.
- 26 марта директор ФСБ РФ Александр Бортников подтвердил, что Россия получила от США информацию о подготовке теракта, однако сведения носили «общий характер». 2 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что предоставленная США информация была общей и не позволила определить всех участников теракта в «Крокусе», отмечает «Коммерсант».