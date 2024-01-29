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Общество

ДТП в Балыкчи. Отец пострадавшей отказался от претензий и отозвал заявление

Отец пострадавшей девочки в Балыкчи отказался от претензий и отозвал заявление. Об этом написал в соцсетях активист Эртай Искаков.

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Он отмечает, что «в Кыргызстане нужно вводить закон: если преступление стало общественным достоянием, даже если потерпевшая сторона заберет заявление и напишет встречное, дело будет все равно рассматриваться и виновные не могут уйти от ответственности».

Активист считает, что «отца могли подкупить и поэтому он написал отказ от претензий».

— скриншот
Фото — скриншот. Публикация в Facebook

Напомним, расследование резонансного ДТП с участием служебной автомашины ОВД Балыкчи, водитель которой на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку, продолжается. По подозрению в совершении преступления задержаны экс-начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев (уволен после ДТП) и его брат Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района.

26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей. Они водворены в ИВС ОВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285334/
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