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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В ГКНБ доставлены четыре брата Матраимовы — Райымбек, Искендер, Тилек и Ислам

В ГКНБ доставлены четыре брата Матраимовы — Райымбек, Искендер, Тилек и Ислам. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что сегодня правительственный борт вылетел в Баку, где находились бывший замглавы Таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов и его брат Тилек. Их экстрадировали в Бишкек.

Напомним, 28 апреля состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому, Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и других нардепов.

Экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов находился в столице Азербайджана — городе Баку. Об этом ранее сообщил пресс-центр ГКНБ.

Госкомитет направил письмо азербайджанской стороне о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан.

«Выяснилось, что Райымбек Матраимов связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью Райымбек Матраимов мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289942/
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