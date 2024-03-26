Парень из Кара-Балты снимал детскую порнографию. Его задержали в России

Задержан кыргызстанец, находившийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сотрудники милиции выявили факт детской порнографии, которую сделали в КР. Возбудили уголовное дело по статье 161 «Распространение предметов порнографического характера» УК КР.

«В ходе следствия установлено, что гражданин Э.А. у себя дома в Кара-Балте, воспользовавшись тем, что его сестры девяти и десяти лет спят, приспустил их нижнее белье и сделал фотографии их половых органов на свой мобильный телефон. Снимки он хранил на своих аккаунтах в интернете. Кроме того, в аккаунте Э.А. также хранились различные видеоматериалы из интернета с участием малолетних детей, которые подверглись сексуальному насилию», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый 2003 года рождения выехал из страны, в связи с чем ему заочно предъявили обвинение за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 «Развратные действия» УК КР. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в розыск.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В рамках оперативно-разыскных мероприятий Э.А. задержали в России и экстрадировали в Кыргызстан. Его заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека на месяц.

Следствие продолжается.