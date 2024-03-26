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Происшествия

Теракт в Москве. Миграционная служба начала массовую проверку иностранцев

С момента теракта в «Крокус Сити Холле» бесплатному юристу для мигрантов Валентине Чупик поступило более 2,5 тысячи звонков от находящихся в России иностранцев. Об этом она рассказала «Медиазоне. Центральная Азия».

По данным правозащитницы, мигрантов останавливают сотрудники полиции и Росгвардии, после чего отводят их в отделения на беседу с представителями ФСБ. Силовики также врываются в общежития и хостелы, где проживают выходцы из Центральной Азии.

Сообщается, что около 30 человек обратились к Валентине Чупик с жалобами на пытки после задержания.

«Есть также немало сообщений о пыточных условиях содержания. Их держат на улице в такую погоду, не впускают в помещение. Были сообщения, что не пускают в туалет, что они проводят сутки без еды и им разрешают пить воду только из крана туалета, куда водят лишь раз в сутки», — рассказала она.

Подавляющее большинство обращений приходит из Москвы, также много жалоб из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Кроме того, миграционная служба начала тщательно проверять разрешения иностранцев на пребывание в России. Власти массово аннулируют миграционный учет тем, кто зарегистрирован по одному адресу вместе с более чем десятью другими людьми, уточнила правозащитница.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

На сегодня арестовано семь подозреваемых.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289845/
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