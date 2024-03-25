Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО

Начальник штаба ГУВД Чуйской области К.А.К. водворен в СИЗО-1. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда от 22 марта 2024 года ходатайство следователя СС МВД удовлетворено. В отношении К.А.К. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2024 года», — сообщили в суде.

К.А.К. обвиняется по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Напомним, ранее начальника штаба ГУВД Чуйской области задержали по подозрению в мошенничестве на $180 тысяч. Он обманул гражданина Китая.