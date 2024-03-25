16:28
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО

Начальник штаба ГУВД Чуйской области К.А.К. водворен в СИЗО-1. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда от 22 марта 2024 года ходатайство следователя СС МВД удовлетворено. В отношении К.А.К. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2024 года», — сообщили в суде.

К.А.К. обвиняется по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Напомним, ранее начальника штаба ГУВД Чуйской области задержали по подозрению в мошенничестве на $180 тысяч. Он обманул гражданина Китая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289783/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске
Разыскиваемого за мошенничество в Узбекистане мужчину нашли в Чуйской области
На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
Обещал должность главы региона. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Обещал продать авто. Мошенник обманул девушку на 40 тысяч сомов
Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
Взял машину и сбежал. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Лейлеке
Популярные новости
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Задержаны 11&nbsp;подозреваемых&nbsp;&mdash; глава ФСБ России Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 подозреваемых — глава ФСБ России
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
16:26
В этом году в Кыргызстане создадут 250 тысяч рабочих мест В этом году в Кыргызстане создадут 250 тысяч рабочих ме...
16:24
В 2025 году в Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись
16:20
Теракт в «Крокус Сити Холле». Глава МИД КР созвонился с Сергеем Лавровым
16:11
«Кыргызалтын» в апреле начнет продавать золото за рубежом
16:03
Застрахуем самолет. Госстраховая организация Кыргызстана расширяет виды услуг