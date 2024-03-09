На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит

По подозрению в крупном мошенничестве задержан житель Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в органы внутренних дел обратилась 38-летняя жительница Иссык-Кульского района с просьбой принять меры по факту причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

По словам женщины, малознакомый гражданин, войдя в доверие, под предлогом помощи в продаже скотины присвоил ее имущество.

Как выяснилось, мужчина забрал почти весь скот — 40 голов мелкого и 5 голов крупного рогатого скота. Более того, по словам потерпевшей, он оформил в банке кредит на ее имя и взял 250 тысяч сомов.

Фото пресс-службы МВД

Заявление зарегистрировано в УВД Иссык-Кульской области. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Задержан гражданин А.А., 1968 года рождения, ранее неоднократно судимый. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.