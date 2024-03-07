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Происшествия

Нашли еще одну фирму Кольбаева. Должна была поставлять продукты на Кумтор

По факту финансирования преступного сообщества задержаны руководители подконтрольных Камчыбеку Асанбеку (Кольбаеву) коммерческих фирм Б.А.Б. и Х.Д.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, продолжается активная работа по пресечению каналов финансирования ОПГ.

«В целях личного обогащения и финансирования подконтрольной организованной преступной группировки К.Асанбек через подставных лиц способствовал заключению ОсОО «Гранд Электроникс» контракта с ЗАО «Кумтор Голд Компани» на поставку продовольствия и организацию питания на руднике «Кумтор», — говорится в сообщении.

В рамках возбужденного по статье «Финансирование преступного сообщества» уголовного дела, задержаны и водворены в ИВС ОВД города Каракола руководители подконтрольных К.Асанбеку коммерческих фирм Б.А.Б. и Х.Д.А.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288534/
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