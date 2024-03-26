ГКНБ объявил в розыск супругу разыскиваемого Азима Роя

По факту легализации преступных доходов заочно предъявлено обвинение и объявлена в розыск супруга Азима Роя — Н.З.Х. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, «установлен факт легализации (отмывания) преступных доходов так называемым вором в законе Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаев) и криминальным элементом Азимом Роем».

«К.Асанбек и Азим Рой учредили компании ОсОО «L.A.» и ОсОО «R.», на которые оформили земельный участок, расположенный в городе Бишкеке, и построили на нем коммерческое здание с офисами и складскими помещениями. К.Асанбек и Азим Рой в целях сокрытия фактической принадлежности доли в этих компаниях зарегистрировали на супругу Азима Роя. В учредительский состав под видом иностранного инвестора было включено аффилированное лицо Азима Роя — гражданин Литовской Республики К.Г.», — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела другие учредители подтвердили фактическую принадлежность указанного недвижимого имущества Азиму Рою и К.Асанбеку. Ведется следствие.

Напомним, в ноябре прошлого года ГКНБ объявил в розыск бизнесмена Азима Роя, известного в Кыргызстане как Орозахун Сайдазимов, за связь с кримавторитетом Камчи Кольбаевым.