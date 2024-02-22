Оборот денег через электронные кошельки. В СИЗО выявили схему финансирования ОПГ

ГКНБ совместно с УВД Оша пресек канал финансирования ОПГ, так называемого «воровского общака», действовавшего в учреждение № 25 СИН (СИЗО южной столицы). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, получены доказательства о регулярном использовании следственно-арестованными, содержащимися в изоляторе, электронных кошельков и банковских карт. В ходе изучения денежных переводов установили круг лиц, регулярно отправлявших деньги для финансового поддержания «воровского общака».

«Установлено, что близкие следственно-арестованных, находящиеся на свободе, открывали на свои имена электронные кошельки и предоставляли доступ к ним через мобильные приложения для содержащихся в СИЗО № 25. При этом следственно-арестованные использовали электронные кошельки в целях поддержания так называемых «воровских идей» путем установления регулярного канала финансирования («грева») «общака», центром которого являлось СИЗО № 21 Бишкека», — отметили в ГКНБ.

В ГКНБ добавили, что поступавшие средства преумножали также через покупку и продажу наркотических средств арестантам. Часть денег передавалась ответственным сотрудникам администрации СИЗО № 25 в качестве подкупа для ослабления режима контроля следственно-арестованных, обеспечения их свободного передвижения по территории учреждения (камеры были открыты круглосуточно), предоставлении возможности использовать мобильные телефоны, беспрепятственного распространения наркотических средств среди контингента, предоставлении свиданий и получения неограниченного количества передач.

Согласно банковским транзакциям в период с 31 июля 2021 года по 4 сентября 2023 года оборот денежных средств так называемого «воровского общака» учреждения № 25 СИН составил более 18 миллионов сомов.

Из этих средств на ежемесячной основе переводилось около 200-400 тысяч сомов в пользу так называемых членов «воровского общака», содержащихся в СИЗО-1 Бишкека.

«По имеющимся данным, другие пенитенциарные учреждения республики также занимались так называемым «гревом» бишкекского СИЗО», — добавили в ГКНБ.

20 февраля за причастность к участию в преступном сообществе задержан и водворен в ИВС ГУВД Оша гражданин КР Б.М. Органы национальной безопасности и внутренних дел продолжают следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и документирование сведений о преступной деятельности других лиц, причастных к финансированию преступных сообществ.