У жителя Джети-Огуза нашли более 6 килограммов марихуаны и гашиша

В доме у жителя Джети-Огузского района изъято более 6 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудниками СБНОН получена оперативная информация о том, что некий житель занимается изготовлением и хранением наркотических средств в крупном размере в целях дальнейшего сбыта.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена личность мужчины — К.М., 1979 года рождения, проживающий в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. В ходе обыска дома К.М. при помощи служебной собаки на чердаке нашли 4 килограмма 212 граммов марихуаны и 2 килограмма 90 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Мужчина водворен в ИВС. Следствие продолжается.