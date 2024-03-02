Сотрудники архитектуры Кеминского района вымогали взятку за документы на участки

Выявлен факт вымогательства взятки со стороны сотрудников Кеминского районного управления по градостроительству и архитектуре Госагентства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Чиновники вымогали у женщины 130 тысяч сомов для получения разрешительных документов на земельные участки. Возбудили уголовное дело. В служебном кабинете при получении взятки в размере 70 тысяч сомов с поличным пойманы начальник отдела АТЗ и АГЗ и начальник управления архитектуры Кеминского района.

Оба водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.