Дело кооператива «Ихсан Групп ЛТД». Суд вынес приговор руководителям правления

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей правления компании «Ихсан Групп ЛТД» Акинай Бекмурзаевой и Эрмата Абылкасымова.

Напомним, следственная служба МВД расследовала уголовные дела, возбужденные по статьям 209 (мошенничество) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении правления и учредителей организации «Ихсан Групп ЛТД», на имущество и банковские счета которой был наложен арест.

Председательствующий на процессе судья Абдималик Акматов приговорил Акинай Бекмурзаеву к 12 годам лишения свободы.

Эрмат Абылкасымов приговорен к 11 годам лишения свободы. Он находился под домашним арестом, после оглашения приговора его взяли под стражу.

В январе МВД сообщало, что в отношении южного филиала кооператива «Ихсан Групп ЛТД» возбуждены 330 уголовных дел. По данным фактам потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 276 миллионов сомов. Причиной обращения граждан с заявлением в отношении кооператива «Ихсан Групп ЛТД» стали просрочки по договору купли-продажи жилого помещения.