20:54
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Происшествия

В Ноокате двое мужчин занимались вымогательством денег у таксистов

Сотрудниками Ноокатского РОВД задержаны лица, вымогавшие деньги у таксистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, местный житель обратился с заявлением о том, что двое мужчин вымогают деньги у водителей, курсирующих по дальнему маршруту Ноокат — Бишкек — Ноокат.

Отмечается, что они устроили дележку территории возле многолюдных мест и требовали деньги у таксистов за право работать.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

С поличным при получении 20 тысяч сомов пойманы уроженцы Ноокатского района О.Ж., 1962 года рождения, и А. у. А., 1992 года рождения.

Расследование продолжается. Проверяется причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным фактам.

Решением Ноокатского районного суда в отношении А. у. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286736/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош двое мужчин вымогали у местного жителя $2 тысячи
Вымогали $6 тысяч у пожилых людей. На Иссык-Куле задержали двух подозреваемых
Журналиста, подозреваемого в вымогательстве, отпустили под домашний арест
Подозреваемого в вымогательстве 1 миллиона сомов поймали с поличным
У девушки через WhatsApp вымогали 200 тысяч сомов. Подозреваемого задержали
Задержаны архитектор Ленинского района Бишкека и завотделом Госкартографии
В Бишкеке мужчина представился милиционером и вымогал деньги у прохожего
Задержан депутат местного кенеша Таласа. Вымогал 4 миллиона сомов
Задержан активный член ОПГ, смотрящий за Токмаком
В Оше задержаны две женщины, систематически вымогавшие деньги у предпринимателей
Популярные новости
Задержан владелец торговых рынков &laquo;Бугу&raquo; и&nbsp;&laquo;Макиш&raquo; в&nbsp;Караколе Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» в Караколе
На&nbsp;Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
В&nbsp;Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников В Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников
Подозреваемого в&nbsp;серии краж денег с&nbsp;банковских карт задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемого в серии краж денег с банковских карт задержали в Бишкеке
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
20:46
В Ноокате двое мужчин занимались вымогательством денег у таксистов В Ноокате двое мужчин занимались вымогательством денег...
20:29
Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий трех обменок
20:14
МВД предупреждает не покупать водительские права в интернете. Они подделки
19:50
В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой
19:30
Отключение воды, увольнение водителей, коллегия мэрии. Что происходит в Бишкеке