В Ноокате двое мужчин занимались вымогательством денег у таксистов

Сотрудниками Ноокатского РОВД задержаны лица, вымогавшие деньги у таксистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, местный житель обратился с заявлением о том, что двое мужчин вымогают деньги у водителей, курсирующих по дальнему маршруту Ноокат — Бишкек — Ноокат.

Отмечается, что они устроили дележку территории возле многолюдных мест и требовали деньги у таксистов за право работать.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

С поличным при получении 20 тысяч сомов пойманы уроженцы Ноокатского района О.Ж., 1962 года рождения, и А. у. А., 1992 года рождения.

Расследование продолжается. Проверяется причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным фактам.

Решением Ноокатского районного суда в отношении А. у. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом.