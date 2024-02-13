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Происшествия

На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области экомилиция выявила три факта правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 68-летний местный житель У.М. без разрешительных документов перевез песок в другое место с пляжа пансионата «Руха» возле села Тосор, повредив кору земли на территории площадью примерно 5 соток между селами Тосор и Тамга. На побережье озера возле участка «Тихая-Бухта» он решил организовать пляж, вырубив деревья и камыши. Туда же завез песок с другого пляжа.

Материальный ущерб по двум фактам составил свыше 7 миллионов сомов. По третьему факту ущерб устанавливается. Ведется досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286576/
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