На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области экомилиция выявила три факта правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 68-летний местный житель У.М. без разрешительных документов перевез песок в другое место с пляжа пансионата «Руха» возле села Тосор, повредив кору земли на территории площадью примерно 5 соток между селами Тосор и Тамга. На побережье озера возле участка «Тихая-Бухта» он решил организовать пляж, вырубив деревья и камыши. Туда же завез песок с другого пляжа.

Материальный ущерб по двум фактам составил свыше 7 миллионов сомов. По третьему факту ущерб устанавливается. Ведется досудебное производство.