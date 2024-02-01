14:00
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Происшествия

Звонили с угрозами и пошлостями. МВД задержало телефонных хулиганов

Оперативники Главного управления уголовного розыска задержали телефонных хулиганов, нарушавших общественный порядок и спокойствие граждан. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили аккаунт @_baktiyaovich... в TikTok, принадлежащий неизвестному. Он 13 января вел прямой эфир и совершал звонки на различные номера.

Несколько молодых людей донимали абонентов назойливыми звонками, угрозами, пошлостями и нескромными вопросами. Телефонные хулиганы представлялись сотрудниками ГУУР МВД и уголовного розыска УВД Свердловского района Бишкека, нецензурно выражались, запугивали, оказывали психологическое давление.

Задержаны трое жителей Иссык-Атинского района Чуйской области.

Материалы по данным фактам переданы в службу общественной безопасности Иссык-Атинского РОВД для принятия дальнейших мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285593/
просмотров: 741
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в хулиганстве
В Бишкеке мужчина подрался с милиционерами и повредил патрульную машину
В городе Ош задержали ранее судимого члена ОПГ, который избил местного жителя
Автогонки в селе Манас. Всех причастных допросили и возбудили уголовное дело
В Узгене мужчину ранили ножом. По подозрению задержан член ОПГ
В Бишкеке водитель легковушки избил водителя автобуса. Его арестовали
В Сосновке при проверке документов пьяный мужчина сорвал с милиционера погоны
Стрельба в Бишкеке. Троих участников водворили в СИЗО
Задержан подозреваемый, жестоко избивший парня в селе Виноградном
В селе Восток неадекватный мужчина, вооруженный ножами, пытался ворваться в дома
Популярные новости
Афтершоки после землетрясения в&nbsp;Китае продолжаются Афтершоки после землетрясения в Китае продолжаются
Местные чиновники Чуйской области подозреваются в&nbsp;незаконной продаже земли Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева экстрадировали из&nbsp;Турции в&nbsp;Кыргызстан Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева экстрадировали из Турции в Кыргызстан
ДТП в&nbsp;Балыкчи. Отец пострадавшей рассказал, почему простил виновника ДТП в Балыкчи. Отец пострадавшей рассказал, почему простил виновника
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
13:46
Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиа...
13:26
В Бишкеке врачи пересадили почку девушке. В Минздраве рассказали о ее состоянии
13:25
Контрабанду на 300 тысяч сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
13:02
Служебная машина посольства Китая в Кыргызстане попала в аварию
12:40
Звонили с угрозами и пошлостями. МВД задержало телефонных хулиганов