Звонили с угрозами и пошлостями. МВД задержало телефонных хулиганов

Оперативники Главного управления уголовного розыска задержали телефонных хулиганов, нарушавших общественный порядок и спокойствие граждан. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили аккаунт @_baktiyaovich... в TikTok, принадлежащий неизвестному. Он 13 января вел прямой эфир и совершал звонки на различные номера.

Несколько молодых людей донимали абонентов назойливыми звонками, угрозами, пошлостями и нескромными вопросами. Телефонные хулиганы представлялись сотрудниками ГУУР МВД и уголовного розыска УВД Свердловского района Бишкека, нецензурно выражались, запугивали, оказывали психологическое давление.

Задержаны трое жителей Иссык-Атинского района Чуйской области.

Материалы по данным фактам переданы в службу общественной безопасности Иссык-Атинского РОВД для принятия дальнейших мер.