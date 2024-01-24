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Незаконно выводили земли в частную собственность в Узгенском районе

В Узгенском районе выявили коррупционную схему вывода в частную собственность земельных участков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Дон-Булакского айыл окмоту и других госучреждений Узгенского района возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что 6 ноября 2020 года решением правительства на основании утвержденного Генерального плана от 20 августа 2020-го трансформированы 82 земельных участка в селе Озгоруш Дон-Булакского айыльного аймака.

«Однако в последующем отдельные должностные лица айыльного аймака и узгенских филиалов архитектуры и ГУ «Кадастр», подделав генеральные планы, расширили земельные участки и далее предоставили их жителям под индивидуальное жилищное строительство», — сообщили в ведомстве.

Ущерб определен в 31 миллион сомов.

В рамках уголовного дела 22 ноября 2023 года задержаны бывший глава Дон-Булакского айыльного аймака С.Э.Р., заместитель директора ГУ «Кадастр» по Узгенскому району Б.А.К. и экс-начальник архитектуры Узгенского района А.М.К.

«Установлено, что задержанные имеют в собственности земельные участки и недвижимое имущество, стоимость которых значительно превышают их официальные доходы на государственной службе. Проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению», — добавили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284937/
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