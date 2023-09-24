Начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры Рустам Абдурасулов проиграл деньги в букмекерских конторах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что $740 тысяч хранились в служебном сейфе у Абдурасулова.

«Деньги, которые проиграл в букмекерских конторах Абдурасулов, — вещественные доказательства по делу «Керемет Банка». После следствия Генпрокуратуры дело банка было передано в Военную прокуратуру. Абдурасулов должен был передать деньги новому следователю или хранить их в банке», — проинформировали редакцию.

Напомним, Рустама Абдурасулова задержали вчера. Его подозревают в присвоении крупной суммы денег. Эти средства являлись вещественными доказательствами. Уголовное дело расследует Военная прокуратура.