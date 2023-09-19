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Дело владельца «Аю». Один из приватизированных объектов вернули государству

Имущество ОАО «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» (сейчас ОАО «Битекс компани») из залогового обеспечения вывели в частные руки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в 1997 году комбинат получил два технических кредита (оборудование) по линии правительства Японии и немецкого банка KfW. Министерство финансов КР, выступив кредитором, заключило долговое обязательство с предприятием в размере 916 тысяч 137 дойчмарок и $5 миллионов 246 тысяч 600.

По данным ГКНБ, в 2014-м аффилированные с основателем холдинга «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым лица приобрели контрольный пакет акций камвольно-суконного комбината, а также ОсОО «КПФ Касиет» в Токмаке. В 2015 году комбинат предоставил в финансовый кредитный фонд при Минфине в качестве залога технологическое оборудование и часть земельных участков размером 4,1 гектара на проспекте Чуй, 4 в Бишкеке.

В результате в 2016-м ответственные лица обратились к премьер-министру с просьбой о переводе кредитного соглашения и заложенного имущества с комбината на «Касиет».

Распоряжением правительства от 8 июля 2016 года это было сделано — на общую сумму 519 миллионов сомов с предоставлением государству иного залогового обеспечения с последующим снятием всех обременений с имущества камвольно-суконного комбината.

Таким образом путем перерегистрации комбината на «Битекс компани» аффилированные лица Шаршенбека Абдыкеримова приобрели право владения земельными участками на проспекте Чуй, 4.

По результатам расследования и полученных доказательств имущественный комплекс предприятия с участком земли возвращен в доход государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275375/
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