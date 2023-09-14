Обезглавленные тела мужчин в Москве. Посольство КР выясняет гражданство убитого

Посольство Кыргызстана в России устанавливает гражданство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в парке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, диппредставительство обратилось в Головинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

При участии посольства КР в РФ проводится процедура установления личности погибшего и его принадлежность к гражданству Кыргызской Республики. Резонансное преступление находится на особом контроле МИД КР.