Обезглавленные тела мужчин в Москве. Посольство КР выясняет гражданство убитого

Посольство Кыргызстана в России устанавливает гражданство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в парке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, диппредставительство обратилось в Головинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
При участии посольства КР в РФ проводится процедура установления личности погибшего и его принадлежность к гражданству Кыргызской Республики. Резонансное преступление находится на особом контроле МИД КР.
Правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство» УК РФ.
Напомним, 12 сентября в Москве обнаружили два обезглавленных тела. Как сообщают российские СМИ, один из убитых врач-травматолог из Бурятии, другой — приезжий из Кыргызстана.