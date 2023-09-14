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Обезглавленные тела мужчин в Москве. Посольство КР выясняет гражданство убитого

Посольство Кыргызстана в России устанавливает гражданство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в парке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, диппредставительство обратилось в Головинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

При участии посольства КР в РФ проводится процедура установления личности погибшего и его принадлежность к гражданству Кыргызской Республики. Резонансное преступление находится на особом контроле МИД КР.

Правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство» УК РФ.

Напомним, 12 сентября в Москве обнаружили два обезглавленных тела. Как сообщают российские СМИ, один из убитых врач-травматолог из Бурятии, другой — приезжий из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275001/
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