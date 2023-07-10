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Происшествия

В Токмаке парню связали руки и выбросили в БЧК. Подозреваемые задержаны

В Токмаке парню связали руки и выбросили в БЧК. Подозреваемые задержаны. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Отметим, ранее в МЧС сообщали, что спасатели ищут тело 20-летнего парня, утонувшего в канале. Сегодня его нашли.

По данным милиции, 4 июля к ним с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она просила найти ее брата К.М., 2003 года рождения, который вышел из дома в этот же день и не вернулся.

Факт зарегистрирован в ОВД города Токмак, в ходе осмотра места происшествия в подъезде дома обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР. Назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы и направлены ориентировки.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержаны трое граждан: М.К., 1988 года рождения, Т.М., 1983 года рождения, и Б.К., 1996 года рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.

Установлено, что подозреваемые вывезли из дома потерпевшего К.М., избили его и, связав руки, выкинули в БЧК.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270002/
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