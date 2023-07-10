20:37
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Происшествия
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Тенгизу Болтуруку вновь продлили домашний арест

Бывшему внешнему управляющему ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгизу Болтуруку продлили срок домашнего ареста. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение вынес Октябрьский районный суд столицы.

«Мера пресечения Тенгизу Болтуруку была рассмотрена 4 июля. Постановлением суда обвиняемому продлен срок применения меры пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа», — проинформировали в судебной инстанции.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова ранее отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием. Тенгиз Болтурук и другие фигуранты уголовного дела о коррупции выплатили 844 миллиона 512 тысяч 858 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269986/
просмотров: 2846
Версия для печати
Материалы по теме
В Первомайском райсуде объяснили приговор Тенгизу Болтуруку
Экс-внешнему управляющему «Кумтором» Тенгизу Болтуруку вынесли приговор
Дело «Кумтора». Жена Тенгиза Болтурука рассказала о доме в Канаде за $725 тысяч
Дело «Кумтора». Журналисты нашли в Канаде дом Тенгиза Болтурука за $725 тысяч
Митинг в Селекционном. Эртая Искакова отпустили под домашний арест
Дело «Кумтора». Расследование в отношении Тенгиза Болтурука приостановлено
Дело «Кумтора». Сколько на самом деле пробыл в СИЗО ГКНБ Тенгиз Болтурук
Дело «Кумтора». Расследованием займется Военная прокуратура
Минфин прокомментировал зарплату Тенгиза Болтурука размером $100 тысяч
Дело «Кумтора». Тенгиз Болтурук возместил только 10 миллионов сомов
Популярные новости
За&nbsp;легализацию доходов Камчи Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск сын экс-премьера За легализацию доходов Камчи Кольбаева объявлен в розыск сын экс-премьера
В&nbsp;Кыргызстане задержали 67&nbsp;членов ОПГ Камчи Кольбаева В Кыргызстане задержали 67 членов ОПГ Камчи Кольбаева
В&nbsp;Бишкеке упал военный вертолет В Бишкеке упал военный вертолет
Более 700 уголовных дел возбуждено в&nbsp;отношении руководства компании &laquo;Ихсан&raquo; Более 700 уголовных дел возбуждено в отношении руководства компании «Ихсан»
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
20 января, суббота
20:31
Япония посадила на Луну космический аппарат Япония посадила на Луну космический аппарат
19:56
В Кыргызстане есть отделения краткосрочного пребывания детей в 64 стационарах
19:27
В Джалал-Абаде закрыли незаконный ломбард. Владельцев задержали
18:52
В Челябинске при пожаре на рынке сгорели торговые точки двух кыргызстанцев
18:22
В детсаду на Иссык-Куле открыли группу по обучению патриотизму