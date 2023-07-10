Дело «Кумтора». Тенгизу Болтуруку вновь продлили домашний арест

Бывшему внешнему управляющему ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгизу Болтуруку продлили срок домашнего ареста. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение вынес Октябрьский районный суд столицы.

«Мера пресечения Тенгизу Болтуруку была рассмотрена 4 июля. Постановлением суда обвиняемому продлен срок применения меры пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа», — проинформировали в судебной инстанции.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова ранее отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием. Тенгиз Болтурук и другие фигуранты уголовного дела о коррупции выплатили 844 миллиона 512 тысяч 858 сомов.