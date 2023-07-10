С мефедроном задержан еще один член международного наркосиндиката

Задержан член международного наркосиндиката 22-летний С.И. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при обыске автомашины задержанного под пассажирским сиденьем обнаружено 24 свертка с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 6 килограммов 111 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. В ходе следствия установлено, что С.И. является членом международного наркосиндиката. Он занимался международными перевозками и отправкой особо крупных партий наркотиков в центральноазиатские республики. Участники этой наркоструктуры сбывали наркотики в интернете. При реализации и сбыте психотропного вещества незаконный доход задержанного С.И. и других лиц мог составить более 33 миллионов сомов», — проинформировали в ведомстве.