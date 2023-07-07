В Таласе сотрудники «Кадастр» переоформили квартиру сироты на третье лицо

Сотрудники прокуратуры Таласской области возвратили несовершеннолетней девочке, оставшейся без матери, квартиру. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По ее данным, мать девочки была госпитализирована в тяжелом состоянии в местную больницу. В это время родственница женщины обманом заставила ее подписать документ о дарении недвижимости.

«Во время сделки участвовали сотрудники филиала ГУ «Кадастр». После оформления дарственной женщина скончалась, и ее несовершеннолетняя дочь осталась без недвижимости. Был вынесен акт прокурорского реагирования о признании документа недействительным. Сотрудники «Кадастр» были привлечены к дисциплинарной ответственности. Теперь девочка как единственная наследница может вступить в права наследства», — проинформировали в ведомстве.