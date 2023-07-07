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Обещала удвоить вложения. В Сокулуке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Сокулукском районе задержана организатор финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ущерб гражданам причинен на более чем 10 миллионов сомов.

«С заявлением в милицию обратилась гражданка А.Ж. Она просила принять меры в отношении женщины по имени А. Последняя, являясь администратором нескольких групп в мессенджере WhatsApp, взяла у нее деньги, обещая увеличить сумму за короткое время. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Установлено, что подозреваемая в WhatsApp создала несколько групп, участниками которых являются в том числе пенсионеры. Она обещала потерпевшим удвоить денежные средства за короткое время. В отношении женщины поступили аналогичные заявления от других граждан. Сумма причиненного ущерба насчитывается в более чем 10 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — собщили в ведомстве.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемой, просят обратиться в ОВД Сокулукского района или сообщить по номерам 03134 53380, 0706 360006, 0552360006 WhatsApp, 0700343803.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269860/
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