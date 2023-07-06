14:19
USD 89.32
EUR 97.88
RUB 1.01
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Участкового милиционера поселка Манас задержали при попытке продажи оружия

При попытке продажи огнестрельного оружия и боеприпасов задержан майор милиции М. Р. Н. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконный оборот оружия» УК КР. Задержанный систематически занимался незаконным сбытом пистолетов, винтовок и боеприпасов, приобретенных за годы службы в милиции.

«В ходе обыска по месту жительства милиционера обнаружен арсенал оружия и боеприпасов. В частности, винтовки различного калибра, светошумовые и слезоточивые гранаты, патроны от пистолета Макарова, автомата Калашникова, а также снайперских винтовок и помповые патроны. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что задержанный является участковым отдела милиции поселка Манас.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269731/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция отпускает тех, кто продает места на кладбище, — глава БАРУ
Семейное насилие. Кто защитит женщин от абьюзеров?
В селе Кой-Таш неизвестные избили двух мужчин
Избиение врача скорой в Бишкеке. Милиция начала доследственную проверку
Бостеридеги жарандын өлүмүнө байланыштуу дагы эки милиция кызматкери кармалды
Россиянину подкинули наркотики. Задержаны еще трое сотрудников милиции
В Чолпон-Ате сотрудник милиции пытался покончить с собой
Замначальника ОВД Иссык-Куля стал участником ДТП. Пострадали три человека
Вас ищет Интерпол. Как находят беглых преступников
Сообщения о бомбах в ГУМ «Чынар» и кафе «Бахчай» не подтвердились
Популярные новости
В&nbsp;редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ В редакции 24.kg обыск. Пришли сотрудники ГКНБ
В&nbsp;Сокулуке организовали &laquo;земельную мафию&raquo;. Задержаны сотрудники Минсельхоза В Сокулуке организовали «земельную мафию». Задержаны сотрудники Минсельхоза
В&nbsp;ГКНБ сообщили, что обыск в&nbsp;24.kg был проведен в&nbsp;рамках уголовного дела В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg был проведен в рамках уголовного дела
В&nbsp;24.kg изъяли технику, забрали на&nbsp;допрос гендиректора и&nbsp;редакторов В 24.kg изъяли технику, забрали на допрос гендиректора и редакторов
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
16 января, вторник
14:02
Кабмин определил первые проекты государственного значения Кабмин определил первые проекты государственного значен...
13:44
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 38,35 километра границы
13:22
В Бишкеке презентовали книгу детских рассказов и стихов кыргызстанских авторов
13:02
Благодаря Кыргызфармации на покупке лекарств сэкономили 300 миллионов сомов
12:56
Скажется на свободе слова. Тазабек Икрамов об обысках в 24.kg и у журналистов