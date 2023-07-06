Участкового милиционера поселка Манас задержали при попытке продажи оружия

При попытке продажи огнестрельного оружия и боеприпасов задержан майор милиции М. Р. Н. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконный оборот оружия» УК КР. Задержанный систематически занимался незаконным сбытом пистолетов, винтовок и боеприпасов, приобретенных за годы службы в милиции.

«В ходе обыска по месту жительства милиционера обнаружен арсенал оружия и боеприпасов. В частности, винтовки различного калибра, светошумовые и слезоточивые гранаты, патроны от пистолета Макарова, автомата Калашникова, а также снайперских винтовок и помповые патроны. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что задержанный является участковым отдела милиции поселка Манас.