В Оше двое парней избили патрульного милиционера. Их взяли под стражу

В городе Оше двое парней избили сотрудника патрульной милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Старшина милиции остановил автомобиль Daewoo Nexia и стал проверять документы водителя. В этот момент два пассажира вышли из машины и стали бить сотрудника правоохранительных органов.

«Один парень держал патрульного, второй бил. Сотрудник милиции обратился в больницу. Известно, что нарушителей закона задержали», — сообщили редакции.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в отношении нарушителей порядка возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство» УК КР. Личности подозреваемых установлены, они задержаны. По решению Ошского городского суда обоих водворили в СИЗО. Одному подозреваемому 23 года, второму 18 лет», — проинформировали в ведомстве.