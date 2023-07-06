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Сюжет: Милицейские ЧП

В Оше двое парней избили патрульного милиционера. Их взяли под стражу

В городе Оше двое парней избили сотрудника патрульной милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Старшина милиции остановил автомобиль Daewoo Nexia и стал проверять документы водителя. В этот момент два пассажира вышли из машины и стали бить сотрудника правоохранительных органов.

«Один парень держал патрульного, второй бил. Сотрудник милиции обратился в больницу. Известно, что нарушителей закона задержали», — сообщили редакции.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в отношении нарушителей порядка возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство» УК КР. Личности подозреваемых установлены, они задержаны. По решению Ошского городского суда обоих водворили в СИЗО. Одному подозреваемому 23 года, второму 18 лет», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269729/
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