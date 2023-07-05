Нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 2,5 миллиона сомов

За неделю в Кыргызстане выявлено 425 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По их данным, с 19 по 25 июня проведен первый этап комплекса оперативно-профилактических и разыскных мероприятий «Нелегал-Трафик» в рамках плана действий государств — членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.

«В ходе региональной операции территориальными подразделениями органов внутренних дел выявлено 425 нарушений миграционного законодательства Кыргызстана. Сумма наложенных штрафов за выявленные нарушения миграционного законодательства составила более 2 миллионов 545 тысяч сомов», — отметили в МВД.

Выявлены нарушения правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы, приграничными трудящимися мигрантами правил осуществления трудовой деятельности, иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности или транзитного проезда и другие. Кроме того, в ходе операции установлены также другие факты противоправных деяний, в том числе незаконное хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы, преступления экстремистской направленности, организация незаконной миграции.