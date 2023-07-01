13-летняя девочка покончила с собой. Три уголовных дела направлены в суд

Генеральная прокуратура направила три уголовных дела по факту изнасилования и самоубийства 13-летней девочки в суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что одно дело возбуждено по факту изнасилования, два остальных — в отношении сотрудников УВД Ленинского и Свердловского районов Бишкека.

«Известно, что дело по факту изнасилования ребенка направлено в Октябрьский районный суд, а дела в отношении сотрудников милиции рассматриваются в Ленинском и Свердловском районном судах столицы», — сообщили редакции.

Брат погибшей девочки подтвердил 24.kg эту информацию. По словам Болота Жаныбек уулу, на скамье подсудимых сидят два следователя УВД Ленинского района Бишкека, эксперт, выносившая заключение о том, что ребенок похож на 17-18-летнюю девушку, а также сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

«Все обвиняемые не признают вину. Эксперт, вообще, поменяла показания, данные на следствии», — сказал Болот Жаныбек уулу.

Напомним, в 2021 году на территории Свердловского района Бишкека пропала несовершеннолетняя. Пропавшая нашлась спустя несколько дней. Девочка рассказала, что была изнасилована. По факту в УВД Ленинского было возбуждено уголовное дело, но сотрудники милиции подделали документы, в том числе результаты экспертизы. Позже стало известно, что девочка покончила с собой. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением и подделки документов.