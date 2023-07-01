В Бишкеке жестоко избили парня. Обвиняемых отпустили под домашний арест

Двое обвиняемых в избиении парня возместили потерпевшему моральный и материальный ущерб. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жаныш Бараков.

По его словам, на основании этого Октябрьский районный суд Бишкека избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Такая мера пресечения избрана в связи с выплатой потерпевшему морального и материального ущерба. Следствие по этому делу продолжается. Под домашним арестом обвиняемые будут до 26 августа», — сказал Жаныш Бараков.

Напомним, 11 июня в столице был избит парень. Адвокат заявил, что милиция не принимает никаких мер для того, чтобы привлечь обвиняемых к ответственности.