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Происшествия

В Бишкеке жестоко избили парня. Адвокат заявил о бездействии милиции

В Бишкеке сотрудники милиции отпустили под обязательство о явке подозреваемых в жестоком избиении парня. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жаныш Бараков.

По его словам, инцидент произошел 11 июня около ресторана «Сый-Ордо». Пострадавшего госпитализировали.

«Молодой человек получил сотрясение мозга, у него сломана челюсть. Медики оценивают его состояние как тяжелое — он не может говорить, есть, пить. По подследственности материалы дела передали в УВД Октябрьского района столицы. Следователь и оперативники задержали подозреваемых, но к ответственности не привлекли. Более того, обоих отпустили под обязательство о явке. Следователь ничего не делает. Оперуполномоченные несколько раз вызывали маму пострадавшего и пытались взять у нее отказ от поддержания обвинения, тем самым помогая подозреваемым избежать ответственности», — сказал Жаныш Бараков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269043/
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