Троих кыргызстанцев депортируют из России после массовой драки в Москве

Троих кыргызстанцев депортируют из России после массовой драки на строительной площадке жилого комплекса «Легендарный квартал» в Москве. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

По данным посольства КР в России, решением суда иностранных граждан оштрафовали на суммы от 5 тысяч до 5,5 тысячи рублей.

«Вынесено постановление об административном аресте сроком на 7 суток в отношении 5 граждан Таджикистана и административном выдворении в принудительном порядке за пределы страны 7 иностранных граждан: 1 гражданина Узбекистана, 3 граждан Таджикистана и 3 граждан Кыргызстана. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — сообщили в дипмиссии.

Посольство устанавливает обстоятельства инцидента для оказания необходимого консульско-правового содействия гражданам Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в драке на стройке «Легендарного квартала» на Березовой аллее приняли участие 18 человек — граждане Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России.