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Мятеж Пригожина. Вооруженным силам РФ приказано нейтрализовать организаторов

Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации организаторов мятежа, заявил в своем видеообращении к народу президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за будущее. «Против нас направлена вся машина Запада, мы боремся за независимость, возможность остаться Россией. Эта битва требует единства и консолидации, нужно забыть все распри. Действия, которые раскалывают единство, это удар в спину нашей стране и нашему народу. Непомерные амбиции привели к измене. Нас толкают к поражению и капитуляции. Это удар по России. Наш ответ будет жестким. Все, кто встал на путь мятежа и терроризма, — их наказание будет жестким. Ведомства получили приказы, будут предприняты решительные действия по разблокировке Ростова», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что те, кто организовали мятеж и подняли оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».

В ряде российских регионов вводят ограничения, в частности в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268906/
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