Посольство КР в РФ просит не ездить в приграничные с Украиной районы

Посольство Кыргызстана в России просит граждан КР воздержаться от поездок в приграничные с Украиной территории РФ из-за обострения ситуации там.

Кыргызстанцев, проживающих на этих территориях, диппредставительство просит соблюдать необходимые меры безопасности и при необходимости незамедлительно связаться с ними.

Телефоны горячей линии: +79251155047, +79252855047 .

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».