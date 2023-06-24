Посольство КР в РФ просит не ездить в приграничные с Украиной районы

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.
Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.
ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.
Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».
В ряде российских регионов вводят ограничения, в частности в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.