Ситуация с ЧВК «Вагнер». В Москве введен режим контртеррористической операции

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к народу.

Режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области — Национальный антитеррористический комитет.

Министерство обороны РФ сегодня утром выступило с обращением к ЧВК «Вагнер».

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — говорится в тексте.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».

В ряде российских регионов вводят ограничения — в частности, в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.