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Дело Артура Халдарова. В Генпрокуратуре сообщили подробности

В отношении соучредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, это уголовное дело не связано с «Керемет Банком».

«Речь идет о том, что заявитель обратился в Генпрокуратуру. Он сообщил, что Артур Халдаров обманул его на более чем 103 миллиона сомов. Халдаров по решению суда заключен под стражу. По факту возбуждено дело, оно расследуется надзорным органом», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Артура Халдарова задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. Вместе с ним по делу проходит Самат Исмаилов. Оба, по предварительным данным, обвиняются в мошенничестве.

Соучредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров в 2021 году был признан виновным по другому уголовному делу — о продаже радиочастот. Его приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/259122/
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