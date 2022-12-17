В Джалал-Абаде частные фирмы незаконно добывали уголь. Сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, факты незаконной добычи угля частными компаниями выявлены на территориях Ак-Жолской и Ак-Сууйской сельских управ Джалал-Абадской области.

Для выявления нарушений привлечены специалисты Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и ГУ «Кадастр».

Согласно заключению специалистов, нарушители проводили работы за пределами лицензионной площади без соответствующих разрешительных документов.

Сумма ущерба государству составила 4 миллиона 477 тысяч сомов.

В ходе доследственной проверки частные фирмы возместили 2 миллиона 205 тысяч сомов.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.