В Санкт-Петербурге водителя маршрутки из Кыргызстана подозревают в изнасиловании

Сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали 49-летнего гражданина Кыргызстана, его подозревают в изнасиловании. Заявление написала 44-летняя жительница Кудрово. Об этом сообщает сайт fontanka.ru. По его информации, водитель одной из компаний-перевозчика 27 октября увез пассажирку, которая оказалась в салоне одна, к гаражам за станцией метро «Лесная». Он заблокировал двери и совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело. А через несколько часов нашли еще одну жертву задержанного — 17-летнюю петербурженку. Она подверглась насилию 16 октября все за теми же гаражами. У нее принято заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в fontanka.ru.