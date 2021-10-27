Криминалистическая служба МВД с начала года провела 3 тысячи 894 экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Проведены: 1 тысяча 835 дактилоскопических экспертиз, 90 трасологических, 786 баллистических, 234 почерковедческих, 216 экспертиз холодного оружия, 155 технических экспертиз документов, 429 исследований наркотических средств, две взрывотехнические. Проведено 725 криминалистических исследований», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за год дактилоскопическая база пополнилась на 7 тысяч 526 карт лиц, представляющих оперативный интерес.

Также на 2 тысячи 487 объектов пополнен банк данных следов рук с нераскрытых преступлений, что позволило установить 180 лиц, оставивших свои следы на местах преступлений. С начала года благодаря отпечаткам пальцев установлены личности 116 ранее неопознанных трупов.