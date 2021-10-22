В Московском районе мужчину обвинили в изнасиловании девочки. Его осудили

Московский районный суд приговорил обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки к 18 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного, гражданского судопроизводства и надзора за исполнением судебных решений прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По версии следствия, 44-летний С.О. насиловал внучку своей супруги несколько раз. Он пригрозил девочке физической расправой, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем.

«Обвиняемый не признал свою вину. Вина С.О. была доказана на следствии показаниями потерпевшей, ее законного представителя и заключением экспертизы», — сказал Нурлан Тагаев.