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Происшествия

Мошенничество с кухонным гарнитуром за $3,3 тысячи. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, 29 сентября в милицию обратилась горожанка и рассказала о том, что некий мужчина обещал продать кухонный гарнитур за $3 тысячи 300. Однако взяли деньги и скрылся. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211128/
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