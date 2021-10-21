Мошенничество с кухонным гарнитуром за $3,3 тысячи. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, 29 сентября в милицию обратилась горожанка и рассказала о том, что некий мужчина обещал продать кухонный гарнитур за $3 тысячи 300. Однако взяли деньги и скрылся. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на время следствия.